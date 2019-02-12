Başkan Tuna; Mersin'deki iş kaygısına son vereceğiz

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, yatırım, üretim ve istihdamla kentteki iş kaygısına son vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Akdeniz Belediye Başkan adayı M. Mustafa Gültak ile birlikte Huzurkent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, kenti geleceğe taşıyacak projelerini paylaştı. Burada söz alan Başkan Tuna, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin önemi değinerek, "Memleket işi gönül işidir. Biz elimizi taşın altına koyduk. Sizi yanımızda gördüğümüz anda da moral ve motivasyonumuz daha da çoğaldı. Biz sizin bakışlarınızda yer almışız, aramıza kimse giremez. Biz Toroslar’ı; çalışma yol haritamızda bulunan sağlık, eğitim ve gençlik yatırımlarımızla bugün kentin en hızlı gelişen ilçesi yaptık. Bu iş vizyon işidir. Geleceği görebilme yetisine sahip olanlar güzel belediyecilik yaparlar. Her şey parayla da olmaz. Planlamayı ve projeyi doğru yapmazsanız verimli bir sonuç alamazsınız. Biz vatandaşımıza sorarız. İstatistiğini alarak kamuoyuyla paylaşırız. Verimli dönüş olursa bu proje olur deriz. Kentimizi tanıyoruz ve insanlarımızın sosyal dokusunu da biliyoruz. Yatırım, Üretim ve İstihdamla Mersin'deki iş kaygısına son vereceğiz" dedi

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