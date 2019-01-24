Başkan Tuna: Kentin inşasında en büyük rol kadınların olacak

MERSİN, () – MERSİN’de MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, seçilmesi durumunda kentin inşasında en büyük rolün kadınların olacağını söyledi.

MHP Büyükşehir adayı Hamit Tuna, partisinin Yenişehir İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlediği 'Sen Olmadan Bir Eksiğiz' adlı Kadın Şenliği’ne katıldı. Şenlikte ilk olarak söz alan MHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferda Er, 31 Mart 2019’da Mersin’in kazanmasını, huzur, kardeşlik, beka, milli birliğin öne çıkmasını istediklerini belirterek "MHP’ye gönül vermiş, bu kutlu davaya inanmış kadınlar olarak çok çalışacağız" dedi.

Ardından söz alan Başkan Hamit Tuna da kadınların özellikle sosyal ve ekonomik alanda daha fazla rol alması adına 15 yıldır görev yaptıkları Toroslar’da projeler geliştirdiklerini ve bunu Mersin genelindeki kadınlar için üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Siyasetin bir araç, asıl olan amacın millete hizmet olduğunu ifade eden Başkan Tuna; "Özellikle kadınlarımızdaki bu enerji ve sinerji karşısında çok mutlu oldum. Yüreğinize sağlık. Buradaki kadın ordusu sahaya inse, bu şehrin altını üstüne getirir. Buradaki kadınlarımız 2,5 aylık süreçte aktif halde gece uyumadan, gündüz oturmadan Cumhur ittifakı adına gayret etse biz bu seçimi açık ara alırız Allah’ın izniyle. Milletimizin bütünlüğünden, devletimizden bekasından yana olanlar bizimle beraber yürüyecek" diye konuştu.

Başkan Tuna, 15 yılda belediyecilikte ustalaştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Şimdi hedefimiz, 15 bin 853 kilometrelik alanda, 13 ilçesiyle bir milyon 753 bin insanımızın yaşadığı Mersin coğrafyasının tamamına hizmet etmektir. Adaletli olmayan payidar olamaz ilkesinin arkasında durarak, bu devletin bekası için varız. Ziyaretlerimiz ve gezdiğimiz yerlerde insanlarımızın müthiş bir teveccühlerini görüyoruz. Her an ulaşılabilir, vizyon anlamında geldiğimiz noktayı işaret edip yeni hedeflere ulaşan, gelişen ve bilgi teknolojisini takip eden ve bölgesine getiren bir anlayışta çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Ben yaptım oldu mantığı ile değil birlikte hareket eden yanımızla hareket ederek, inşallah bu şehri kadınlarımızla beraber yöneteceğiz. Onların isteklerine göre stratejilerimizi belirleyeceğiz. Kadınlarımızı önemsiyoruz ve kadınlarımız başımızın tacıdır. Bu kentte aynı zamanda sosyal barışı sağlayarak, gece 12’den sonra bile kadınlarımız tek başına gezebilecekler. Akıllı Kent Mersin’i oluşturacağız. Yaşayan ve yaşatan bir kent Mersin için çalışacağız. Zafer Allah’ın takdiridir. Biz inandık, yürüyoruz.Bizimle yürüyenlerle birlikte bu zafere inşallah ulaşacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI