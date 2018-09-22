Başkan Tuna; Bu kenti seviyoruz ve hizmet etmek için yetki bekliyoruz

MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kent genelindeki meslek odaları, hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelirken, "Bu kenti seviyoruz ve hizmet etmek için yetki bekliyoruz" dedi.Başkan Tuna, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD), Mersin Ticaret Borsası, Mersin Ortadoğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ORİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi, Mersin Cem Evi, Mersin Gazi ve Şehit Ailelerine Yardım Derneği, Mimarlar ve Makine Mühendisleri Odası Mersin şubelerini ziyaret etti.Sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Tuna, ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili süreci ve 15 yılda Toroslar ilçesinde hayata geçirdikleri hizmetlerini de anlattı. Toroslar ilçesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin ve projelerin büyükşehir genelinde yapacakları çalışmaların teminatı olduğunu da belirten Başkan Tuna, "Daha güzel bir Mersin yani Türkiye özelinde değil dünya genelinde bir Mersin için çalışacağız. Bu kentte adaletli hizmet yapıyorsak, vatandaşlarımızın yanında yer alıyorsak ve daha yaşanılabilir bir kent haline getiriyorsak, bu demektir ki en hayırlı hizmeti yapıyoruz. Adaletli olmayan payidar kalamaz. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile değil birlikte yönetişim anlayışı içerisinde çalıştık. Onun için bilgiye ve istişareye her zaman ihtiyacımız var. Bu kenti seviyoruz ve bu kentte yaşayan insanlarımızın her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bilgi birikimimiz, siyasi ve belediyecilik tecrübemizle halkımızdan Mersinimize hizmet etmek için yetki bekliyoruz" diye konuştu.

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