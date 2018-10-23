Başkan Tuna, 420 muhtarla bir araya geldi

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), () - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara ve çevresinden gelen 420 muhtar ile Haymana'da bir araya geldi. Tuna, “Taleplerimizi aldık. Gerekli incelemeleri yaparak sizleri bilgilendireceğiz. Ankara her geçen gün büyüyor, ihtiyaçlar da haliyle büyüyor” dedi.

Haymana ilçesinde bir otelde gerçekleşen ‘Muhtarlara Mevzuat Eğitimi’ toplantısına Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve 420 muhtar ile görüştü. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler, yapılacak projeler ve yeni yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Tuna, muhtarların kendi mahalleleri ile ilgili taleplerini de aldı. 25 ilçeden 420 muhtarın katıldığı toplantıda, muhtarlar ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’ne taleplerini yazılı olarak ilettiler.

Toplantıda ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel faaliyetlerden alt ve üst yapı çalışmalarına kadar pek çok konudaki çalışmaların detayları muhtarlara anlatıldı. Toplantıda konuşan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, "Bu güzel ve anlamlı organizasyon için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Biz Haymana Belediyesi olarak kaplıca sularımızı hem ülke içinde, hem de ülke dışında tanıttık ve dünyanın en iyi suyu dedik. Ayrıca ilçemiz tarım, hayvancılık ve tarihi Son Kalesi ile ön plana çıkmıştır. Ayrıca tam bir oksijen deposudur. Buraya gelerek katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum” dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da, “Muhtarlarımız cumhurbaşkanımızın temsilcileridir. Vatandaşlara en yakın olan ve en iyi bilen ve devlet ile vatandaş arasında bir köprüsünüz" diye konuştu.

‘EKSİKLERİMİZ VAR, AMA EN HIZLI ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

“Muhtarlarımızın ve halkımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlerden gelen talepleri de değerlendirerek öncelik sırasına göre yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda istişare etmek için buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizlere hizmet konusunda ücretsiz aracı oluyorsunuz diyebilirim. Hizmetlerimizi bir program dâhilinde ihtiyaç sırasına göre yapıyoruz. Ben 6 Kasım itibariyle göreve geldikten sonra esnaf ve muhtarlarımızla istişareler gerçekleştirdik. Ulaşım noktasında özellikle önemli çalışmalarımız oldu ve devam eden projelerimiz var. Metro ile ilgili yeni hatlarımız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst geçitlerimizi yaptık. EGO otobüslerine yeni hatlar ekledik. Köylerimizdeki nüfusun azalmaması içinde gerekli çalışmaları yapıyor ve desteklemelerimizi yapıyoruz. Halk ekmeğimiz vatandaşlarımızın zamsız olarak hizmetinde. Burada bulunan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Taleplerimizi aldık. Gerekli incelemeleri yaparak sizleri bilgilendireceğiz. Ankara her geçen gün büyüyor, ihtiyaçlar da haliyle büyüyor. Mahallelerimizdeki içme suyu, alt yapı ve ulaşımla ilgili sorunları çözmeye çalışıyoruz. Daha yapılması gereken çok iş var. Şu ana kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaçlarda sürekli yenileniyor. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Buradan tüm devlet yetkililerimize yardımları için teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz var, ama en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.”

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