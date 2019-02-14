Başkan Torunoğlu’dan Mesleki Yeterlilik Belgesi çağrısı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Belgesi nedeni ile çağırıda bulanarak, belgesi olmayanların faaliyetlerini sürdüremeyeceğini söyledi.

Anamur İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, mesleki yeterlilik belge zorunlulukları, gerekleri ve teşvikleri ile ilgili oda üyelerine, "Kendinize ve elemanlarınıza yeterlilik belgesi alın" çağırısına bulundu. Torunoğlu, emlak danışmanları, servis aracı şoförleri ve köprülü vinç operatörleri için mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

ANTSO Başkanı Torunoğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), emlak danışmanı seviye 4, sorumlu emlak danışmanı seviye 5, köprülü vinç operatörü seviye 3 ve okul servis aracı şoförü seviye 3 mesleklerinde yetkilendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bu alanlarda mesleki yeterlilik başvuru, sınav ve belgelendirme hizmetinin başlatılacağını dile getirdi. Belgesini almayanlar faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini kaydeden Torunoğlu, devam ettirenlerin 715 TL para cezasına çarptırılacağını sözlerine ekledi.

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