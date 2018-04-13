Başkan Torunoğlu güven tazeledi

Mithat ÜNAL/ANAMUR, (MERSİN), () - MERSİN'in ilçesi Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu yeniden başkanlık görevine getirildi.

Nisan ayı başında Genel Kurulu yapılan odanın yönetim kurulu organlarının görev bölümü belli oldu. Yönetim, mevcut başkan Ferudun Torunoğlu ile bir dönem daha devam etme kararı aldı. Yönetim Kurulu üyeleri ise Mehmet Göksu, Adem Şen ve Hüseyin Deniz oldu. Meclis Başkanlığına Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcılıklarına Ayhan Şen ve Hüsnü Ceren getirildi.

Başkan Torunoğlu, bu dönemin kendisi için son dönem olduğunu söyleyerek, "Anamur İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımızca kesinleştirilerek başlayan bu dört yıllık görevimizin hayırlı uğurlu ve başarılı olmasını dilerim. Yeni görev süremin bitmesinden sonraki dönemde oda seçimlerinde hiçbir şekilde görev almayacağım ve aday olmayacağım" dedi.

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