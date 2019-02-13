Başkan Toptaş göreve başladı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ziraat Odası başkanı seçilen Fatma Toptaş, devir teslim sonrası göreve başladı.

Sandıklı Ziraat Odası 25'inci olağan genel kurulu, geçen perşembe Sandıklı Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu'nda yapıldı. Kongrede 5 adaydan delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Fatma Toptaş, Ziraat Odası Başkanı seçildi. Seçim sonrası eski Başkan Süleyman Yıldız'dan Ziraat Odası'nı devralan Fatma Toptaş görevine başladı.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Odamız delege ve üyelerine beni bu güzel göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ben de başkanlığım boyunca onları mahcup etmeden, odamıza getireceğim yenilikler ve çalışmalarımla hizmet edeceğim. Tüm üreticilerimin sorunlarına, sıkıntılarına yardımcı olmak ve onların haklarını her platformda aramak için elimden gelen çabayı sarf edeceğim" dedi.

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