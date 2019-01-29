Başkan Topçu dördüncü dönemin startını verdi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - AK Parti'nin Demre'den belediye başkan adayı gösterdiği mevcut başkan Süleyman Topçu, seçim çalışmalarına başladı.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen açık hava toplantısı ile seçim startını verdi. Topçu'nun seçim startını verdiği toplantıya, Ak Parti Demre İlçe Başkanı Ünal Arıkan, MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Demirel, Demre Belediye meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Başkan Topçu yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demre Belediye Başkan adaylığını kendisine verdiğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ilan edildiğini kaydeden Topçu, "Bugüne kadar Demreliler ne istedi ise yaptım. Sizin beş yıl daha hizmetkarınız olmak için destek istiyorum" dedi.

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