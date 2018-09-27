Başkan Tollu, esnaf ve vatandaşa aşure dağıttı

MERSİN’in Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelip, vatandaşlara aşure dağıttı.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP İl Başkan Yardımcısı Erol Erdoğan ve belediye meclis üyeleri ile tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde esnafı ve turizmcileri iş yerlerinde ziyaret etti. İşletmecilere Türk Bayrağı ve bereket duası yazılı tablo hediye eden Başkan Tollu, daha sonra Belediye Sosyal Tesis Alanı'nda, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Etkinlikte konuklara Erdemli ve Kızkalesi'ni tanıtan filmler gösterildi. Duaların okunduğu etkinlikte Başkan Tollu, Muharrem ayının önemini anlattı.

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