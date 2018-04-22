Başkan Tok’tan 23 Nisan Mesajı

SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye Büyük Millet Meclis’inin açılışının 98’inci yıldönümü ve Atatürk tarafından Dünya’nın ilk ve tek çocuk bayramı olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya’da ilk ve tek çocuk bayramı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarının çocuklara emanet olduğunu söyleyen Başkan Tok, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Dünya'da kutlanan ilk ve tek çocuk bayramının yanı sıra 23 Nisan, aynı zamanda aziz milletimizin ve ulusumuzun kurtuluş ve egemenliğini ifade eder. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyetinin, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın da ifadesidir.” dedi.

İLKADIM, EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ

Belediye olarak çocuk ve gençleri kuşatan projeler yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı, eğitimli, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri için onları eğitim, spor ve kültürel hizmetlerle kuşatıyoruz. Bu düşünceyle yatırımlarımızda hep çocuklarımızı ön planda tutuyoruz. Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi ile 62 park ve 12 halı sahayı çocuk ve gençlerimize armağan ettik. Park ve halı sahalarımızın yanı sıra spor salonları ve aktivite merkezleri yaptık. Mete Adanır Spor Salonumuz başta olmak üzere bütün kültür merkezlerimizde yüzlerce evladımız spor yaparak sağlıklı büyüyor. Bu tesislerden Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonları çıkarıyoruz. Yine İLKEM Etüt merkezlerimizde binlerce çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Karadeniz’de ilk ve tek en büyük çocuk kitap günlerini organize eden belediyeyiz. Bu vesileyle bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran değerli evlatlarımızın ve tüm milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

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