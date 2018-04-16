Başkan Tok'tan anlamlı ziyaret

SAMSUN,() - İLKADIM Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve MEMGE Kursiyerleri Süleyman Yançatoral Çocuk Evini ziyaret etti.

Süleyman Yançatoral Çocuk Evine gerçekleştirilen ziyarette İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE eğitmenleri ve öğrencileri yer aldı. MEMGE Kursiyerleri tarafından yapılan pasta ve tatlılar miniklere ikram edilirken Başkan Tok çocuk evi yetkililerinden bilgi aldı.

YURDA GELEN ÇOCUK SAYISI HIZLA DÜŞÜYOR

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a yurdu gezdiren yetkililer hizmetler hakkında bilgi verirken yurda gelen çocukların sayısında düşüş yaşandığını belirttiler. 80 kişilik kapasiteye sahip olan çocuk evinde yaş guruplarına göre ayrı bakım evlerinin olduğunu söyleyen çocuk evi yetkilileri, son çıkan yasa ile ailelere verilen çocuk bakım desteğinin yurda gelen çocuk sayısındaki olumlu değişimi sağladığı belirtildi.

“ERDOĞAN BAŞKANIMIZLA ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE Kursiyerleri ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile bir arada bu anlamlı ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğu belirtirken, “Başkanımız Erdoğan Tok ile böyle anlamlı ziyaretlerde bulunmaya devam edeceğiz. Burada öğrencilerimizle beraber görüyoruz ki bakıma muhtaç yavrularımız aile ortamını aratmayan bir sıcaklıkta bakılıyorlar. Bu da bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

BAŞKAN TOK: ONLAR HEPİMİZİN YAVRULARI

Süleyman Yançatoral Çocuk Evindeki çocuklarla tek tek ilgilenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Verdiğimiz küçücük bir hediye veya sadece saçlarını okşamamız bile bu güzel yavrularımızı sevindirmeye yetiyor. Bu çocuklar hepimizin çocukları, onlardan ilgimizi hiç bir zaman eksik etmiyoruz ve etmemeliyiz. Bugün de Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Balcı ve MEMGE kursiyerlerimiz ile birlikte çocuklarımız ve çocuk evi çalışanlarımızı ziyaret etmek istedik. Çocuk evini beraber gezdik. Çok hijyenik ve modern bir ortamda çocuklarımıza hatta bebeklere titizlikle bakıyorlar. Hükümetimizin de girişimleri ile son yasa düzenlemeleri maddi imkânsızlıklar nedeniyle buraya bırakılan çocuk sayısında büyük bir düşüşe sebep oldu. Bu da çok sevindirici bir haber. Ben burada görev yapan tüm çalışanlara ve çocuk evi yönetimine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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