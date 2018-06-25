Başkan Tok, seçim sonuçlarını değerlendirdi

SAMSUN, () – SAMSUN’un İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 24 Haziran seçimlerini değerlendirirken Türkiye ortalamasının üstünde çıkan başarılı sonuç için Samsunlulara teşekkür etti.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Sadece bölgenin değil dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında olan Türkiye’nin güçlü liderine karşı yapılmak istenen tüm iş birliklerine en büyük yanıtı yine milletimiz vermiştir. AK Parti ailesi olarak Samsun’da alınan sonuçların sevincini yaşarken yerelden genele tüm yöneticilerimizle yine vatandaşımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Samsunda seçimlerin sonucunda, şehrimizi temsil edecek olan beş milletvekilimizi yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti ailesi olarak en iyi hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İLKADIM, “DURMAK YOK YOLA DEVAM” DEDİ

İlkadım ve Samsun’da alınan sonuçları değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsun genelinde büyük bir başarıya imza attık. Cumhurbaşkanlığı oylamasında yüzde 66,58’lik bir oy ile Türkiye genelinin çok çok üstünde bir başarı elde ederek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğimiz sözü tuttuk. Daha güçlü bir Türkiye için çıktığımız bu yolda güçlü liderimizi kararlılıkla belirlemiş olduk. Bu sonucun her şeyden önce ülkemizde ve bölgemizde ki mağdur ve mazlumlar için hayırlı bir sonuç olduğunu biliyoruz. Ülkemize hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.

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