Başkan Tok, kendi yaptırdığı cami ve külliye inşaatını inceledi

SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Şehrimizde uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak camii yapmanın bizlere nasip olmasının heyecanını yaşarken bir yandan da en iyisini yapmak için adeta gecemizi günümüze katarak çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Ak Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un, ev sahipliğinde Karadeniz’in en büyük Camii ve Külliyesi inşaatını ziyaret etti. Başkan Tok, tarafından yaptırılan camii ve külliye inşaatında incelemelerde bulunan mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Gerek mimari yapısı gerekse manevi getirisi düşünüldüğünde Karadeniz’de bir inanç turizmi merkezi olacağını düşünüyorum" dedi. Başkan Tok ise, "Değerli hocamızın tecrübelerini bildiğimiz için fikirlerinin ve tavsiyelerinin bizler için büyük değeri var. Şehrimizde uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak camii yapmanın bizlere nasip olmasının heyecanını yaşarken bir yandan da en iyisini yapmak için adeta gecemizi günümüze katarak çalışmaları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

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