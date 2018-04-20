Başkan Tok, Ak Parti İlkadım Kadın Kollarını ağırladı

SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ak Parti teşkilatlarında kadınların özel bir yeri olduğunu belirterek Ak Parti'nin başarısında siyasette aktif olarak görev alan kadınların büyük payı olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ak Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Halime Kesmen ve yeni yönetim kurulu üyelerini İlkadım Hizmet Binasında ağırladı. Gündeme ilişkin yapılan sohbette Başkan Tok, 24 Haziran seçimlerinde kadınların üzerine düşen görevin çok daha büyük ve önemli olduğunu söyledi. Kadınlara yönelik yapılan yatırımlarından memnuniyetlerini ifade eden Ak Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, "Daha önce olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde koordineli çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecektir. Bayanlara öncelikli olarak yaptığınız yatırımlarımızdan ve hizmetlerinizden ötürü sizlere ve ekibinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Ak Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tok, "Teşkilatlarımızda kadınlarımızın özel bir yeri vardır. Bunlardan birisi de seçilme konusunda AK Parti'nin verdiği fırsatlardır. Bunun sonucu olarak da ilimizden bir bayan milletvekili seçilmiş olması onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçen her seçimde Ak Partili Hanımkardeşlerimizin gayreti ve emeği unutulmayacaktır" dedi.

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