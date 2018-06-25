Başkan Togar’dan seçim teşekkürü

SAMSUN, () – SAMSUN’un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirerek sandığa giderek oy kullanan herkese teşekkür etti.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak halkın iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıdığı bir seçim olduğunu söyledi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri Türkiye’de ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de başlangıcı olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu yeni sürece başlamak çok önemli idi. İşi ehline teslim etmek hepimizin geleceği için büyük önem arz ediyordu. Aziz milletimizde bunu çok iyi bilip yorumlayarak görevini yerine getirdi ve işini ehline verdi. Dışarıya baktığımız zaman özellikle dış güçler şer odakları Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin diye ellerinden geleni yaptılar. Başta Amerika olmak üzere Avrupa ekonomik ülkeleri hepsi Türkiye’ye karşı birleşti. Ekonomi başta olmak üzere birçok yönden ülkemize saldırdılar. Ama aziz milletimiz reisinin etrafında birleşerek bir kez daha onların oyunlarını bozdu” dedi.

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