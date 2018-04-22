Başkan Togar’dan 23 Nisan mesajı

SAMSUN, () – SAMSUN’un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, tüm çocukların bayramını kutladığını belirterek, “Bu özel ve güzel günde tüm halkımızın ve de özellikle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum’’ dedi.

Başkan Togar mesajına şu detaylara yer verdi:

“Milli egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve Milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Ulusal egemenlik vurgusunun ve kararlılığının yanında dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram vardır ki o da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramıdır. 23 Nisan çocuk bayramı Milletimizin en değerli varlığı, aydınlık yarınlarımız, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza armağan edilmiştir. Çünkü geleceğimize sahip çıkacak nesil bu günün küçüğü yarının büyüğü çocuklarımızdır. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın, temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

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