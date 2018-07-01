Başkan Togar: Dini devlet eliyle öğrenmeliyiz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, okulların kapanması ve öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte kuran kurslarını akın akın doldurarak Kuran-ı Kerim öğrenen ve dini eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Kuran Kurslarında dini eğitim ve kuran öğrenen öğrencileri ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Okulların kapanması ve öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte evlatlarımız boş vakitlerini farklı aktivitelerle değerlendirmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının spor, kültür, sanatsal faaliyetlerin yanında özellikle Kuran ve dini bilgiler öğrenmeleri için camiler, kuran kursları, mescitler gibi yerlere gönderiyorlar. Burada öğrencilerimiz hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de kuran ve dini bilgiler öğreniyorlar” dedi.

'DİNİMİZİ DEVLETİMİZ ELİYLE ÖĞRETMELİYİZ'

Dini eğitimlerin devlet kontrolünde olması gerekliliğini vurgulayan Başkan Togar, “Bizler çocuklarımıza sahip çıkmaz isek dini bilgileri öğretmez isek birileri bu işi sahipleniyor. Geçmişte bunu yaşadık. Dinimizi kullanan hain çok. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayanlarda dinimizi kullandılar. Çocuklarımızı ve birçok insanımızı dinimizi kullanarak kandırdılar. Bizlere düşen görev evlatlarımıza, çocuklarımıza, öğrencilerimize ve halkımıza dinimizi devlet eliyle öğretmektir. Bu manada camilerde, kuran kurslarında, mescitlerde ve daha birçok yerde devletimiz eliyle öğretilen dini bilgiler ve kuran büyük önem arz ediyor. Bizlerde bugün ilçemizin dört bir yanında dini eğitim gören ve kuran öğrenen öğrencilerimizi ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdik. Rabbim bizlere dinini bilen Ahlaklı, Kuran öğrenen öğreten nesiller yetiştirmeyi nasip etsin” diye konuştu.

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