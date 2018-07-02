Başkan Togar: Çalışanlarımızın haklarını gözetiyoruz

SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Çalışanlarımızın haklarını gözetiyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmelerinde mutabakata varılarak, sözleşmenin imzaları atıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı makamında ziyaret eden Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve sendika yöneticileri başkanlık makamında birlikte toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Çalışanların emeğinin karşılığını alması ve haklarının korunması noktasında her türlü adımı attıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Biz belediye çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Personelimizin daha verimli çalışabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada toplu iş görüşmelerinde kısa sürede karşılıklı hoş görü ve anlayışla uzlaşı sağlandı" dedi.

Yapılan toplu sözleşme ile çalışanların ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı sağlandığını belirten Başkan Togar, "Bugün olduğu gibi bugünden sonrada herkes emeğinin karşılığını sonuna kadar alacaktır. Çalışanlarımızın haklarını gözetiyoruz. Tekkeköy Belediyesi memurundan işçisine kadar tüm çalışanları ile büyük samimi bir ailedir. Bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışan arkadaşlarımızın ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılırken sosyal yardımlarına da yüzde 15 oranında zam yapıldı" şeklinde konuştu.

Her zaman personelin yanında durduklarını ve işçilerine haklarının korunması noktasında en iyi imkanları sağlayabilmek için üstün çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Togar "Tekkeköy Belediyemiz ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzaladığımız toplu iş sözleşmesi Belediyemize, işçilerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tekkeköy büyük bir ailedir, bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışanlarımızla başkan personel ilişkisinden çok aile ilişkisine önem veriyor ve personelimizi kucaklayan bir anlayış ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi ile tüm Samsun'a örnek olacak olan sözleşmenin imzalarını attıklarını söyleyen Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ise "Bu örnek sözleşmeye imza atmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar, işçi kardeşlerimizi ve şahsımı ziyadesiyle memnun etti. İşçilerimiz için imzaladığımız sözleşmemiz zamanın şartlarına göre oldukça olumlu olmuştur. İşçilerimizin yüzünü güldüren toplu iş sözleşmemiz şehrimize örnek olacak tarihi bir sözleşmedir. Bu noktada her zaman işçimizin yanında olan, çalışanlarını ailesi gibi görerek büyük başarılara imza atan Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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