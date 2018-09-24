Başkan Tekli: Yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulmalı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, otomotiv sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulması gerektiğinin altını söyledi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli otomotiv sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Tekli, yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulması gerektiğinin ifade ederek, "Türkiye’nin her yerinde yerli otomotiv hususunda lobi faaliyetleri oluşturuluyor. Gerek sanayimiz gerekse bölgemiz yerli otomotiv üretimine elverişlidir. Bu oluşumun Mersin’de de sürdürülebilmesi için Mersin Valisi Ali ihsan Su, Belediyeler, MTSO, Odalar, kentin önemli dernekleri ve iş dünyası ortak bir lobi oluşturmalıdır. Yerli otomotivin bir ayağının da Mersin’de olması kentimize ciddi bir değer katacaktır" dedi.

Otomotiv sektörüne yönelik ÖTV düzenlemesinin yerinde bir hamle olduğunu kaydeden Başkan Tekli, "Kur ve faiz artışlarıyla son 2 aydır yüzde 50'nin üzerinde daralan otomotiv sektörünün dün yapılan yerinde hamle ile birlikte olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Keza yerli otomotiv Türkiye ekonomisine büyük bir güç katarak dış pazardaki en önemli gücümüz olacaktır. Bunun bir an önce faaliyete geçmesi adına Türkiye’nin birçok ilinde lobi faaliyetleri oluşturuluyor. Mersin yerli otomotiv üretimi ve ihracatı açısından kilit şehirlerden bir tanesidir. Gerek sanayimiz gerekse limanımızla üretilen otomotivlerin dış pazara hakimiyeti tartışılmaz noktadadır. Bu sebeple Mersin’in diğer şehirlere oranla daha güçlü bir lobi faaliyeti içinde bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Mersin’in limanı ve yeni yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ile birçok ilden lojistik üstünlüğü olduğunu vurgulayan Tekli, şunları söyledi:

"Mersin bulunduğu konum, limanı ve yeni yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ile birlikte yerli otomotivin gerek pazarlanmasında gerekse üretiminde en hızlı sonuç alınabilecek ildir. Bu durumun ciddi oranda masaya yatırılması ve Mersin’in lojistik üstünlüğü göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekiyor. Özellikle yeni yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye’nin çeşitli illerinden yedek parça ve makine akışını kolaylaştıracaktır."

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