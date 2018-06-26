Başkan Tekli: Şimdi üretim zamanı

MERSİN, () – MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 24 Haziran seçimlerinin geride kaldığını, Türkiye ekonomisinin yükselmesinin yegane yolu üretim ekonomisi olduğunu söyledi.

MTOSB Başkanı Tekli, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, "Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimler sonuçlandı. Türkiye kararını verdi. Bundan sonra hızlı bir şekilde seçim atmosferinden çıkarak üretim odaklı bir gündeme dönmemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisinin yükselmesinin yegane yolu üretim ekonomisidir. Ülkemiz bunun farkındadır. Devletimizin sanayicilerimize verdiği teşvik ve destekler bunun açık göstergesidir. Biz MTOSB Yönetim Kurulu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üzerimize düşen en büyük görev kentimize yeni sanayi yatırımları kazandırmaktır. Bizler ülkemize güvenmeye, yatırım yaratmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederken, kentimiz adına da olumlu gelişmelere sahne olmasını diliyorum" dedi.

Eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yeniden milletvekili seçilmesinin kent adına büyük önem taşıdığını ifade eden Tekli, "Bakanımızın tekrar Mersin’den milletvekili seçilmesi kentimiz adına önemli bir gelişme. Kentimizde devam eden birçok projenin kendisiyle yapacağımız iş birliği ile sonuç kazanacağına eminim. Açıkçası Elvan’ın Mersin milletvekili olarak görevine devam ediyor olmasını kentimiz adına büyük bir kazanç olarak görüyorum" diye konuştu.

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