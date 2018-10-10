Başkan Tekli: 5 maddelik plan sanayicilerimizi sevindirdi

MERSİN, () - MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın sanayicileri sevindirdiğini söyledi..

Program kapsamında atılan adımların sanayicilerin elini güçlendireceğini belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, işletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği ve ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında desteğin sanayiciler açısından büyük önem taşıdığının dile getirdi.

Enflasyon ile mücadelede istikrarın sağlanması adına en önemli unsurun üretim olduğunu ifade eden Tekli, "Finansman Destek Programı, KOSGEB alacaklarına erteleme, Yatırım Maliyet Artışlarına Karşı Destek, Yerlileştirme Programı, Yüksek katma değerli üretime destek programları ile sanayicilerimizin önünü açan paketin üretimi hızlandırarak, ileri teknoloji alanında üretim yapmaya hazırlanan girişimcileri de teşvik edecektir. Güçlü ekonominin kaynağı, üretimi güçlü sanayidir. Sanayi alanında yapılan yatırımların ve teşviklerin kısa sürede sonuç vereceğine, üretimin sürekli artış göstereceğine ve milli üretimlerimizin sergileneceği Avrupa ülkelerinde parmakla gösterileceğimizden şüphemiz yoktur. ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ sloganı ile bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte enflasyon ile mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacağız" dedi.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir yerlileştirme programının yerinde bir hamle olduğunu kaydeden Tekli, "Stratejik Ürün ve Teknoyatırım Destek Programları kapsamında, cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteği ve yeni yatırımcılar için en az 1.5 milyar liralık yeni yatırım desteği teşvik edici konumdadır" diye konuştu.

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