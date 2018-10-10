Başkan Tekintaş ilçe ziyaretlerinde

Nedim KOVAN/ORDU, () – ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe ziyaretlerine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın istifasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, Altınordu Belediye Başkanı iken Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Engin Tekintaş, ilçe ziyaretlerine başladı. İlk ziyaretini Akkuş ilçesinden başlatan Tekintaş, Çaybaşı ilçesi ile bu ziyaretlerini sürdürdü.

Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Başkan Tekintaş, “Önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde 2019-2024 vizyonunu da ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gözden geçirerek değerlendirmelerde bulunacağız. Öncelikle ev sahipliğinden dolayı kıymetli Belediye Başkanımız İsa Demirci’ye, ilçe başkanımıza ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşlik duygusu içerisinde sürdürdüğümüz çalışmaların aynı gönül birliğiyle gerek kamu gerek yerel gerekse sivil toplum kuruluşları ve halkımız tarafından sürmesini arzu ediyoruz. Allah ülkemize ve milletimize güç kuvvet versin. Bize inanan ve güvenen milletimize saygılar sunuyorum. Millet varsa biz varız. İsa Demirci Başkanımız burada ekibi ile gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını desteklediğimiz gibi kendi çalışmalarımızı da üzerine koyarak ilçemizi 2019 vizyonuna ve 31 Mart seçimlerine hazır hale getiriyoruz” dedi.

Başkan Tekintaş, daha sonra da Çaybaşı ilçesini de ziyaret edip bir dizi incelemelerde bulundu.