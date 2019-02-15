Başkan Taşdelen, Sevgililer Günü’nde Ata’yı ziyaret etti

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Taşdelen ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Taşdelen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Taşdelen, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yazdıklarını okuyan Taşdelen, gösterilen her hedefe ulaşmak adına gece gündüz çalışan bir belediye olarak aynı kararlılıkla çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz Atam, bugün aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü. Siz bu halkın, bu ulusun; en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz. Hiçbir güç size olan sonsuz sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı değiştiremeyecektir. Adınızı Çankaya’da inşa ettiğimiz eserlere veriyor ve sonsuza kadar yaşatmak için kararlı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Büyük Atatürk, Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak” sözünüzü asla bilincimizden çıkarmayarak halkımız için çalışmaya ve her koşulda sizin yolunuzda yürümeye devam edeceğiz. En derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."

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