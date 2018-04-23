Başkan Taşçı koltuğu şehit oğluna devretti

SAMSUN,() - ATAKUM Belediye Başkanı İshak Taşçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, makamını, Şehit Piyade Er Umut Bulut’un oğlu Selçuk Yağız Bulut’a teslim etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın klasiği haline gelen ‘makamı bir çocuğa devretme’ adeti Atakum Belediyesi’nde de gerçekleşti. Makamını, 6 yıl önce Hakkari Yüksekova’da şehit olan Piyade Er Umut Bulut’un oğlu, Selçuk Yağız Bulut’a teslim eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, minik başkanın gerçekleşmesini istediği projeleri dinledi.

Bir süreliğine Atakum Belediye Başkanı olan 1. sınıf öğrencisi Selçuk Yağız Bulut’a, 5. sınıf öğrencisi Duru Nehir Kalpaklıoğlu ve 6. sınıf öğrencisi Yağmur Ece Kalpaklıoğlu da başkan yardımcısı olarak eşlik etti. Atakum İlçesini çok sevdiğini ve burada kendisini mutlu hissettiğini söyleyen minik başkan Selçuk Yağız Bulut, telsizle zabıta ekiplerinden bilgi aldı ve çevre kirliliği konusunda dikkat etmeleri talimatını verdi. Minik başkan yardımcıları Duru Nehir ve Yağmur Ece Kalpaklıoğlu da Atakum’da yapımı süren Aqua Park’ın bitmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

Öğrencilerle uzun süre sohbet eden ve Atakum’da yapılmasını istedikleriyle ilgili notlar alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Bayramını, ilçemizde düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlarla kutladık. Bu kapsamda bugün Atakum Belediye Başkanlığı makamını Kahraman Şehidimiz Piyade Er Umut Bulut’un bizlere emaneti olan Selçuk Yağız Bulut’a teslim ettik. İnşallah Allah bu yavrumuza gelecekte güzel makamlar nasip eder. Bizler bu makamlarda gelip geçiciyiz. Makamların asıl sahipleri bugünün çocuklarıdır. Biz çocukların yarınları daha güzel olsun diye çalışan kişileriz. Bugün başkanlık koltuğunu devralan çocuğumuzun bahsettiği konulara karşı duyarlılığı beni fazlasıyla mutlu etti. Biz de bu konular üzerine daha fazla eğileceğiz, verdiği talimatları yerine getireceğiz. Bu vesileyle Şehidimiz Umut Bulut’u da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Öğrenciler ve Başkan Taşçı hatıra fotoğrafı çektirirken, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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