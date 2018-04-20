Başkan Taşçı'dan 15'inci halı saha müjdesi

SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, son 4 yıl içerisinde Atakum’a 14 halı saha ve spor tesisi kazandırdıklarını belirterek 15'inci halı sahayı Mimar Sinan İlk ve Ortaokulu bahçesine yaptıracaklarını söyledi.

Atakum Mimarsinan İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ziyareti esnasında kendisinden halı saha yaptırmasını isteyen öğrencileri kırmayarak, bu yaz okula halı saha ile birlikte, kütüphane ve konferans salonunu da kazandıracaklarının sözünü verdi. Çalışmaları önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceklerini belirten Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza güveniyoruz. Onlara yönelik projeler her zaman ayrıcalıklı. Atakum, nüfusu rekor düzeyde hızlı artan bir kent. Artan nüfusumuz içerisinde gençler ve çocuklar önemli bir yere sahip. Biz de Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan gençlerin ve çocukların vakit geçirebileceği, sportif faaliyetlerde bulunabileceği alanlar oluşturarak, göreve geldiğimizde sadece 1 tane olan spor tesisi sayısını 14’e katladık. Bu sayıyı, yaz aylarında Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde yapımını tamamlayacağımız halı sahayla birlikte 15’e yükselteceğiz. Atakum en çok gençlerin ve çocukların kenti. Bu anlayışla çalışmalarımızı, onların daha iyi şartlar altında büyümesi için gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin kullanabileceği parklar, yaşam alanları, sosyal ve sportif alanlar kazandırdıklarını dile getiren Başkan Taşçı, "İlçemizin, çocuklar ve gençler için daha da yaşanılabilir bir hale gelmesi için ciddi ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız çerçevesinde, 37 yeni çocuk parkını ilçemize kazandırdık. 23 eski çocuk parkını da baştan aşağı yenileyerek yeniden hizmete açtık. Çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz. Bu önemden hareketle ilçemizdeki okulların kütüphanelerini yeniledik, yeni tesis kazandırma ve onarım olmak üzere önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Atakum Belediyesi olarak eğitimi desteklemeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel, sosyal, sportif ve istihdam odaklı projelerle buluşturulması için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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