Başkan Taşçı: Atakum’un gelişimine yön veriyoruz

SAMSUN,() - ATAKUM Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle, Atakum’u proje kenti haline getirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “4 yıllık görev sürecimizde, ilçemizde 80 kapsamlı proje hayata geçirdik. Birçok projemiz de planlama aşamasında” dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçenin ekonomiden spora, sağlıktan turizme, birçok alanda önemli eksikliklerini giderdiklerini ifade ederken, Karadeniz’in parlayan yıldızı Atakum’un, Türkiye’nin marka kentleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Karadeniz’in en hızlı göç alan ve rekor düzeyde nüfus artışına sahip ilçesi Atakum’da, bu değişim ve gelişimin ihtiyaçlarını karşılama noktasında mesai kavramı gözetmeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz proje atağı, 56 mahallesi bulunan ilçemizin tamamında sürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespit ettiği eksikliklerin bir bir giderilmesi noktasında özveriyle çalışıyoruz. Atakum, Karadeniz Bölgesinin en hızlı nüfus artışı rekorunu elinde bulunduruyor. Nüfus artışının beraberinde getirdiği ihtiyaçları, Atakum Belediyesi olarak uyguladığımız planlı çalışmalarla, hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi başarıyla sürdürürken, sosyal, sportif, ekonomi, turizm ve sağlık yatırımlarıyla buluşturduğumuz Atakum, adından Türkiye’de söz ettiriyor” diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK’TE MARKAYIZ

Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de Karadeniz’in en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz önemli etkinlikler, festivaller ve birlik, beraberlik buluşmalarıyla on binlerce vatandaşımızı Atakum’da buluşturuyoruz. Sosyal Belediyecilik markası haline gelen Atakum’da vatandaşlarımız arasında sağlanan birlik ve beraberlik, örnek oluyor. Sosyal yardım projelerimizle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kurduğumuz gönül körüsü, ‘Hayır Çarşısı’ projemizle çevre il ve ilçeler ile dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarına da Atakumluların yardım elini ulaştırıyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken en büyük güç kaynağımız olan Atakumlu hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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