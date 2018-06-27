Başkan Taşçı: Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz

SAMSUN, () - KARADENİZ'in en büyük mahallesi Yeni Mahalle’de yapımını sürdürdükleri dev kompleks inşaatının hızla devam ettiğini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İçerisinde ilkleri barındıran önemli bir projeyi daha şehrimize, Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırıyoruz” dedi.

Kapalı Pazar Yeri, Spor Tesisi, Kapalı Çocuk Oyun Alanı ve Kapalı Otopark olmak üzere 16 bin metrekare alanda 3 kat olarak inşaat çalışmalarını sürdürdükleri komplekste incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çalışmaların Ekim ayında tamamlanacağını söyledi. Dev kompleksin, Atakum’un birçok ihtiyacına cevap vereceğini belirten Başkan Taşçı, "Tesisimizin inşaat çalışmaları tamamlandığında, Atakum’un birçok önemli ihtiyacını da aynı anda karşılamış olacağız. Projemizi Atakum adına önemsememizin bir nedeni de budur. 16 bin metrekare alana sahip olan tesisimizin bir katında çocuk oyun alanı, bir katında da kapalı pazar yeri, kapalı otopark olacak. En üst katında ise iki adet halı saha, bir adet tenis kortu ve kafeterya bulunacak. Görsel olarak muhteşem bir yapıya sahip olacak olan Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri, Kapalı Otopark ve Spor Tesisi, içerik olarak da Samsun’da bir ilk olacak. İnşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekim ayında ilçemiz ve şehrimiz için önemli bir tesisi daha vatandaşlarımıza, Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırmış olacağız. Durmak yok, daha güçlü bir Atakum için çalışmaya devam" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI