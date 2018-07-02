Başkan Taşçı: Atakumlu kadınlar önceliğimiz

SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, meslek edindirme kurslarını tamamlayan ve üretim yapan kadınlara satış desteği sunduklarını belirterek "Atakumlu kadınlar, hediyelik ürün satış noktalarımız ve kurduğumuz internet sitesiyle, dünyanın dört bir yanına satış yapıyor" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından Atakumlu kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınların ürettiği ürünler için satış desteği sağladıklarını söyledi. Başkan Taşçı, kurdukları online satış sitesi ile Atakumlu kadınların el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapıldığını ve bu sayede Atakumlu kadınların aile bütçesine katkı sağlamalarına destek olduklarını dile getirdi.

Atakum Belediyesi bünyesinde bulunan kursları tamamlayan kadınların kurs süresi sonunda da yalnız bırakılmadığını belirten Başkan Taşçı, "Meslek edindirme kurslarımızı tamamlayan kadınların ürettiği, yöresel bezler ile üretilmiş kıyafetler, çini işlemeler, sepetler, takılar ve diğer ürünlerin dünyanın dört bir yanına satışını, Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz 'www.aksematolye.com' adresli online satış sitesi sayesinde sağlıyoruz. Ayrıca ilçemizin çeşitli noktalarında kurduğumuz mağazalarda da bu ürünlerin satışını sağlıyoruz. Bu sayede kadınlarımız hem üretime hem de aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini gördük. Bundan sonra da kadınlara yönelik desteklerimiz ve projelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmayı ve kadın istihdamına yönelik projeleri önemsediklerini söyleyen Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınların iş gücü piyasasındaki istihdamını artırmaya ve ev ekonomisine katkı sunmasına olanak sağlayacak birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda yöresel bez dokumacılığı (Feretiko), çinicilik, sepet örücülüğü başta olmak üzere birçok alanda meslek edindirme kursları açtık. İŞKUR destekli projelerimizde kursiyer olarak yer alan kadınlarımız kurs boyunca da harçlık desteği aldı. Atakum Belediyesi olarak AKSEM bünyesindeki kurslarımız devam ediyor" dedi.

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