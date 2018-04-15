Başkan Taşçı: Atakum Karadeniz'in yıldızı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum Beledye Başkanı İshak Taşçı, Atakum ilçesinin, Türkiye’nin önemli turizm duraklarından birisi olması için çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini belirterek "Karadeniz’in yıldızı Atakum’u, Türkiye’nin yıldızı yapacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçede turizm odaklı projeler ve çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Bölgenin kalbinin Atakum'da attığını dile getiren Başkan Taşçı, "Turizm odaklı çalışmalarımıza hız verip, yerli ve yabancı turistleri ilçemize çekeceğiz. Eşsiz sahili, doğal güzellikleri ve hayata geçirdiğimiz turizm odaklı projelerle ilçemiz önemli bir turizm durağı olma yolunda ilerliyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, önemli bir çıkış noktası oldu. Aynı şekilde Atakum Belediyesi Seyir Tesisleri de, Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini vatandaşlarımızın ayaklarının altına seren güzide bir turizm noktası oldu. 4 yılda hayata geçirdiğimiz 79 projenin, neredeyse büyük bir kısmı, ilçe turizmine güç katacak, gelişimine hız kazandıracak projeler. Bu gelişim, hem nüfus artışımızdan hem de çevre ilçe ve illerden ilçemize akın eden vatandaşlarımızdan görülüyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yandan ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için, daha da yaşanılabilir bir Atakum inşa ediyoruz. Diğer yandan da ilçemizi gezmeye gelen vatandaşlarımızın, keyif içerisinde vakit geçirebileceği önemli bir turizm durağı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda hedefimiz Türkiye’nin yıldızı olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Karadeniz’in yıldızı Atakum’u, Türkiye’nin yıldızı yapacağız."

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