Başkan Taş'tan Finike Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, başkan yardımcıları Muammer Ak, Atilla Demirez, Emin Madenci ve Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ile birlikte Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Sarıoğlu, döneminde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, ekonomik hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Finike'de son dönemde yaşanan hızlı değişimi takip ettiklerini söyledi. Sağlanan başarının altında ciddi bir ekip çalışması olduğuna işaret eden İbrahim Ethem Taş, "Sayın Bakanımız, Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız ve belediyemiz uyum içinde bir koordinasyonla çalışıyor. Partimizin başarısı belediyelerimizde yakalanan yüksek performansla yakından ilgilidir. Zaman zaman anket çalışmaları yaptırıyoruz. Bu anketlerin sonuçlarına göre Finikeli hemşehrilerimiz başkanımız Osman Sarıoğlu'ndan oldukça memnun. Bu memnuniyet oranlarının yüzde 90'lara kadar çıktığını söyleyebilirim. Başkanımız bunca zamandır gerçekleştirilemeyen birçok işi gerçekleştirdi. Parti olarak da kendisinden memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL

Ziyaret esnasında Kaan Osman Sarıoğlu tarafından, 6-7 Ekim tarihlerinde Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan Şüeda Özcan'a tam altın, Kırkpınar Güreşleri minik 1 kategorisinde üçüncü olan Salih Can Topçu'ya ve Elmalı Güreşleri'nde teşvik 1 kategorisinde ikinci olan Ramazan Efe Boztaş'a yarım altın hediye edildi. Çalıştırıcıları Sadık Kaynar'a da plaket verildi.

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