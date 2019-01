Başkan Tarhan’dan grevdeki işçilere destek

MERSİN, () – MERSİN’de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tarsus ilçesinde Kristal-İş Sendikasına bağlı 95 İzocam işçisinin başlattığı greve katılarak destek verdi.

Kristal-İş ile İzocam arasında yapılması planlanan toplu iş sözleşmesi sürecinin uzatılması nedeniyle 95 işçi aileleri ve yakınlarıyla birlikte fabrika önünde geçtiğimiz günlerde greve başladı. Bunun üzerine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, işçilerin haklı eylemlerine katılarak, grev yapan işçilerle omuz omuza verdi.

Emekçi işçilerin haklı direnişlerinde sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirten Başkan Tarhan, "İşçilerimize her türlü desteği sağladık. Onların bu haklı direnişlerinde yanlarında olduk. Burada yıllardır birlikte çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Onların bu direnişlerine, omuz omuza vermiş oldukları mücadelelerine şahitlik ettik. Bizlerde işçilerimizle birlikte el ele, omuz omuza verdik. Emekçi kardeşlerimizin haklarını savunmak adına gerçekleşen tüm eylemlere her fırsatta katılarak, en ön saflarda yer almaya her daim hazırım. İzocam işçilerimizin haklarını alana kadar bu eylemlerini sona erdirmeyeceklerine inanıyorum. İşten çıkartılan kardeşlerimizin de işlerine tekrar kavuşacaklarını umuyorum" dedi.

İşsiz kalan işçilerin, yaşanabilir bir ücretle işlerine geri iadesini isteyen Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, "Bugün İzocam fabrikasının dünyada 500 şirketin içinde önemli bir yeri var. Bunu çalışarak, üreterek, rekabet edecek bir seviyeye getiren buradaki işçi arkadaşlarımızdır. En doğal hakkımız olan devletin kabul ettiği, TÜİK’in açıkladığı bizim beğenmediğimiz enflasyonu istedik. Emekçi işçilerimiz bu nedenle bu tür bir eyleme başvurdu. Sağ olsun Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da işçilerimizi yalnız bırakmadı. Bizlere büyük desteklerini sundu, her daim yanımızda oldu. Emekten yana olan belediye başkanlarına ve adaylarına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

