Başkan Tarhan, üretici kadınlarla buluştu

MERSİN, () - MERSİN'de, Mezitli Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Neşet Tarhan, düzenlenen etkinlikte Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan kadınlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, 8 farklı noktadaki pazarlarda tezgah açan kadınların önemli işlere imza attığını belirten Tarhan, "Kadınlarımız ekonomik özgürlüklerini kazanmanın yanında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Üniversitelerde tez konusu oldu, başka belediyeler kendi bölgelerinde uygulamak için örnek aldı. Mezitli'nin yüreği büyük kadınları ülke sınırları arasına sığmayarak dünyanın dev şehirleri arasından sıyrılarak şampiyon oldu. Kanada'dan bir heyet, benzerini yapmak için önümüzdeki aylarda inceleme gezisine gelecek. Ayakları üzerinde daha dik duran, ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlarımızla farklı ekonomik sınıflardan insanların kaynaşmasına vesile oldu. Mezitli Kadın Üretici Pazarı artık bir kimlik oldu, ayrıcalık belgesi oldu" dedi.

Kadınlar adına konuşan Meryem Keskin ise üretici pazarının açılması ile hayatlarının değiştiğini söyledi.



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