Başkan Tarhan, sorun dinledi

MERSİN, () - MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanayi esnafı ile bir araya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de onlar için hayata geçireceği projeleri anlattı.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni belediye binası kafeteryasında ilk olarak Mezitli Sanayisi esnafını kahvaltıda ağırladı. Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Koç, Mezitli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Bünyamin Önel, Mezitli Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kocaoğlu, birim müdürleri ve esnafının katıldığı toplantıda sanayideki sorunları konuşuldu.

Mezitli’yi yaşayanların mutlu olacağı bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli’ye yakışan, hak ettikleri hizmeti alabilecekleri rahat edebilecekleri, bir hizmet binasını hayata geçirdik. Şimdi esnafımızı, işlerini daha güzel yapabilecekleri yeni bir mekana kavuşturursak daha mutlu olacağız. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bizim de bu konuda bir çalışmamız var ancak 1/5000’lik planı beklemek durumdayız. İşaretlenen yer dışında orman alanı içerisinde bir yer tespiti yapılırsa hem maliyet hem de uygulanabilirlik açısından daha cazip bir yer bulunabilir. En kısa sürede bu sorunun çözüleceğinden kuşkumuz yok" dedi.

MESOB Başkanı Dinçer ise, Mezitli Belediyesi’nin ilk misafirlerinin esnaflar olmasının çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade ederek, "Bu binadan halkımızın esnafımızın yararına güzel kararlar alınacağına inanıyorum. Herkesin başkanımızın gösterdiği duyarlığı ve ince düşünce nedeniyle teşekkür ederim. Çünkü her şeyin içerisinde esnaf vardır ve her şeyden önde gelir. Beni de arayıp davet etti, gurur duydum" diye konuştu.

İlk sanayinin kurulduğunda alanın bahçeler arasında ıssız bir yer olduğunu kaydeden Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Koç da, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu sanayiye geldiğimizde burası dağın tepesiydi. Şuan kentin merkezi oldu. Aslında belediye binamızda bizim komşumuz oldu ama daha çok yeni olduğu için bugün konuk olan biz değil sayın başkanımızdır. 3 ayı doldurduğu zaman ev sahibi olacak. Yeni bir yer kazanmamız konusunda belediye başkanımız gereken mücadeleyi vermesi nedeni ile bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. İnşallah diğer dönemde de tekrar başkanımız olarak her zaman olduğu gibi yine yanımızda olacaktır."

Mezitli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Önel ise, esnaf ve sanatkarın toplumun aynası olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımızın da desteğiyle hem esnafımızın güzel bir mekana kavuşması hem de şoförlerimiz bir cıvata sıkmak için bu trafikte Tırmıl'a kadar gitmesinin önüne geçilmesi gerekiyor."

