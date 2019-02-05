Başkan Tarhan hedefi büyük tutuyor

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Neşet Tarhan, Mezitli'yi sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde tanıtmak istediklerini söyledi.

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (MESİAD) ziyaret etti. Hizmet süresi içinde hayata geçirilen ve yeni dönem için gündeme alınan projelerin masaya yatırıldığı ziyarette konuşan Tarhan, "Geride kalan 5 yılda başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Ödüller aldık, projelerimiz dünya çapında ses getirdi. Çalışma tempomuza ara vermeden devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem için eğitim, kültür ve sanat alanlarında çalışmalar yapacağız. Özellikle 0-6 yaş grubunun eğitimi için 5 ana okulu açma hedefimiz var. Bunun dışında Mezitli diğer kentlere göre daha sakin ve insanların huzuru aradığı bir kent. Aynı zamanda kültür ve sanatın önemli ihtiyaç hissedildiği bir anlayış hakim. Etnik ve siyasi kimliği ne olursa olsun, insanların huzur içerisinde bir araya geldiği en önemli olaylar sanatsal etkinliklerdir, spor olaylarıdır. Bu konulara ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Öncelikli amacımız Mezitli'yi sadece Türkiye içerisinde değil dünyada tanıtmaktır. Dünya tanırsa ticaret büyür, turizm büyür. Belediyeler yurt dışı ilişkilerinde daha fazla emek harcamalılar" dedi.

Mezitli Belediyesi'nce uygulanan projeler örnek teşkil ettiğini ve çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren MESİAD Başkanı Hasan Engin ise, "Neşet Tarhan konfordan daha fazla refaha ve kişisel mutluluğa önem veriyor. Uyumlu bir biçimde sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim" diye konuştu.



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