Başkan Tarhan güne yoga ile başladı

MERSİN, () – MERSİN’de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, muhtarlarla birlikte belediyeye bağlı yoga kursuna katıldı. İlk defa yoga yapan muhtarlar, yoga ve nefes teknikleri hakkında bilgi aldı.

Yoga kursu, Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde, yoga eğitmeni Sabiha Canbolat gözetiminde haftanın 2 günü 10 seans şeklinde devam ediyor. Yoga kursuna katılan kadınlar hem sağlıklı yaşama hem de stresten uzaklaşarak huzura kavuşuyor. Yoga kursunun sabah seansına davet edilen Başkan Tarhan, mahalle muhtarlarıyla birlikte güne yoga yaparak başladı. İlk defa yoga yapan bazı muhtarlar büyük keyif aldıklarını dile getirerek, Başkan Tarhan’a mahallelerinde de uygulanması konusunda talepte bulundu.

Yoga yapmanın insan üzerindeki etkilerinden bahseden eğitmen Canbolat, "Öncelikle Başkanımız Neşet Tarhan’a çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız entelektüel birikimine sahip birisi. Pratik yaşamdaki adaletli ve fırsat eşitliğini öne çıkaran tutumu aracılığıyla yogayı sadece belli bir kesimin büyük paralar ödeyerek yaptığı bir etkinlik olmaktan çıkarmıştır. Bizlere her fırsatta desteğini sağlıyor ve bugünde davetimizi kırmayarak muhtarlarımızla birlikte eğitimlerimize katıldılar. Yoga, modern gündelik yaşamın içine sıkışmış insanların zihinsel ve bedensel hizalanmasına katkıda bulunabilen doğrudan ve açık bir yaşam tarzıdır. Herkesin kursumuza katılmalarını bekliyorum" dedi.

Fırsatını buldukça belediyenin çeşitli kurslarına katıldığını ifade eden Başkan Tarhan, "İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan spor tesislerimizde birçok kursumuz bulunuyor. Bende fırsatını buldukça bazılarına katılıyor, kursiyerlerimizle birlikte eğitim alıyorum. Bugünde değerli muhtarlarımızla birlikte Yoga Kursumuza davet edildik ve katılım sağladık. Yoga ile kısa bir yolculuğa gittik. İleri ki süreçlerde bu kursumuzu yaygınlaştıracağız ve ilçemizin birçok yerinde başlatacağız. Yogayı, huzur ve sağlık için yapılması gereken en güzel sanat olarak görüyorum" diye konuştu.

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