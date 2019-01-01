Başkan Taban, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2019 yılının ilk bebeği İnegöl Devlet Hastanesi’nde saat 00.02’de dünyaya geldi. Kaymakam Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.

İnegöl’de 2019’un ilk bebeği, İnegöl Devlet Hastanesi’nde 00.02’de dünyaya geldi. Gül ve Batuhan Top çifti, dünyaya gelen kız çocuklarına Gökçe ismini verdi. 3 bin 400 gram ve 50 cm uzunluğunda dünyaya gelen Gökçe bebek, yoğun bir ziyaretçi akını ile karşılaştı. Yeni yıl ziyaretleri kapsamında hastanede bulunan Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet, Gökçe bebeği de ziyaret etti. Belediye Başkanı Taban, Gökçe bebeğe küçük altın ve hediye takdim ederken, ayrıca Milletvekili Gürel de beşik hediye edileceğini söyledi.

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