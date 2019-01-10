Başkan Taban bir dizi ziyaret için Ankara’ya gitti

İNEGÖL Belediye Başkanı Alper Taban, ilçeye yapılması planlanan bazı projelerin görüşülmesi için Ankara’ya gitti. Burada TOKİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı ziyaret eden Taban, İnegöl’e yapılması planlanan TOKİ’nin 3’üncü etap konut projesi dilekçelerini TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a sundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dün ilçeye kazandırılması planlanan bazı yatırımların görüşülmesi için Ankara’ya gitti. Ziyaret kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kamil Tabak’a konuk olan Başkan Taban, ilçeye TOKİ tarafından yapılması planlanan 3’üncü etap konut projesinin dilekçelerini TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a sundu. TOKİ Başkanı Bulut’ta projenin kısa zamanda hayata geçirileceği sözünü Taban’a iletti.

FOTOĞRAFLI