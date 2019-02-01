Başkan Taban Bereket Sofrası etkinliklerini sürdürüyor

İnegöl Belediyesi’nin her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri’ etkinliği, bu hafta Çardak Camİ’nde gerçekleşti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnşallah gelecek dönemde Allah nasip ederse başta en büyük sorunlarımızdan biri olan alt yapı başta olmak üzere mücadelemizi başlatacağız” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği “Bereket Sofrası Halk Günleri” etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Çardak Camide kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan Adige Derneği lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Dernek yöneticileri de programda hazır bulundu. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban’a iletme fırsatı buldu.

GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA SAHADAYIZ

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, “Bu sofrada bizimle buluştuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla beraber, AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, Başkan Yardımcılarımızla beraber biz de bu sofraya sizlerle birlikte iştirak ettik. Her hafta Cuma günü farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu buluşmalar artık geleneksel hale geldi ama bunun yanı sıra farklı vesilelerle de bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı anlamadan, dinlemeden, onların hissiyatlarını hissetmeden sorunları, problemleri anlamamızın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana sahadayız. Tabi İnegöl çok büyük bir şehir. 300 bin nüfus ve toplamda 1065 kilometrekarelik bir alan olunca her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Sahada yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” dedi.

VATANDAŞ ŞEHRİN YÖNETİMİNE ORTAK OLACAK

Perşembe günü Ankara’da düzenlenen ve kendisinin de katıldığı aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan da söz eden Taban, şöyle devam etti: “Dün Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara’da bir aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Orada da gerçekten çok mutlu oldum. Belediye Başkanlığı görevimizde 1 buçuk yıla yaklaşıyoruz. Bu süre içerisinde bizim de burada sokakta, kahvede, meydanda, çarşıda, pazarda bahsettiğimiz benzer konular üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiğini görünce bundan çok mutlu oldum. Özellikle şehrin yönetimine vatandaşların da ortak olmasını her fırsatta ifade etmiştik. Bu ne demek? Vatandaş şehri nasıl yönetecek sorusu aklınıza gelmiş olabilir. Vatandaş gören göz olacak. Herkesin kendi mahallesi, muhiti, işyeri, çevresi var. Bu alanlardaki fikir, görüş, öneri, eleştiri her ne varsa bunları bizlerle paylaşmalarını istiyoruz. Hamdolsun vatandaşımız artık bunları bizlerle rahatlıkla paylaşıyor. Bizler çok rahat ulaşıyor. 153 hattımızı arayarak sorunlarını, şikayetlerini bildiriyor. Biz de bunları en hızlı ve makul şekilde çözmeye çalışıyoruz.”

EN DOĞRUSUNU YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

“Cumhurbaşkanımız tasarruftan bahsetti. Bizim de önemsediğimiz bir konu. Kamunun parasını yönetiyoruz. Vatandaşımızın ödediği vergilerle toplanan paraları belediyelere, diğer kamu kuruluşlarına aktarıyorlar. Biz de bunları harcıyoruz. Harcarken de kendi paramızı harcar gibi kendi işimizde nasıl harcıyorsak devlet işinde de aynı düsturla harcamaya özen gösteriyoruz. Alımları yaparken, yatırım yaparken, yeni bir işe girerken en doğrusu bu mudur, bu iş bizim için öncelikli midir, yapım maliyeti açısından en doğru yatırım mıdır gibi istişareleri yaptıktan sonra kararını vermeye çalışıyoruz.”

SORUNLARIN AZALDIĞINI GÖRECEKSİNİZ

“İnşallah gelecek dönemde Allah nasip ederse başta en büyük sorunlarımızdan biri olan alt yapı başta olmak üzere mücadelemizi başlatıp 2019’dan sonraki 5 yıllık süreçte önemli ölçüde bu tür sorunların azaldığını göreceksiniz. Ulaşımdan üst yapıyla ilgili diğer çalışmalara kadar pek çok çalışmalarımız olacak.”

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