Başkan Süer mazbatasını aldı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Ziraat Odası Başkanlığı'na 4'üncü kez seçilen Ramazan Süer, mazbatasını aldı.

Kaş Ziraat Odası Başkanlığına 4'üncü kez seçilen Ramazan Süer, mazbatasını Kaş İlçe Seçim Kurulu Müdürü Sadık Türkoğlu'ndan aldı. Ramazan Süer'in yanı sıra yönetim kurulunda İdris Zorlu, Murat Yılmaz, Mehmet Eriş, Mehmet Ali Kalkanlı, Saadettin Güzel ve Saadettin Büyüktekin yer aldı.

Başkan Süer ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda görev dağılımı yapıldı. Ramazan Süer'ün başkanlığındaki yönetimde, başkan yardımcılığına İdris Zorlu, muhasip üyeliğe Murat Yılmaz, Meclis Başkanlığı'na İbrahim Nişancı, yardımcılığına Suat İkizoğlu oybirliğiyle seçildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Ramazan Süer, "Sebze fiyatları ve girdi fiyatlarındaki artışı değerlendirerek tavsiye kararları aldık. Hazırladığımız dosya, Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanlığı'na gönderildi. Girdi fiyatlarını düşürmeden, sebze fiyatlarındaki artışı durdurmak olanaksız. Ancak, üreticiden alınan ürünün iki katı fiyatla satılması da kabul edilemez. Bu konuda yapılacak çalışmalarda bölge ziraat odalarıyla hareket edeceğiz" dedi.

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