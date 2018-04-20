Başkan Subaşıoğlu, Mehmetçiklere kına yaktı

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 98/2 tertip ve 371. kısa dönem askerler için düzenlenen uğurlama töreninde, askerlerin avuçlarına kına yaktı, belediye tarafından hazırlanan asker çantalarını hediye etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede askere gidecek gençlere 'Vatan İçin Gidin Sağ Salim Dönün' projesiyle, içerisinde 22 parça eşyanın bulunduğu asker çantası hediye ediliyor. Merkezefendi Belediyesi, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda mayıs ve haziran ayında askere gidecek 98/2 tertip ve 371. kısa dönem Mehmetçiklerle ailelerini ağırladı. Gerçekleştirilen buluşmaya Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Neşet Koca, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Yusuf Görgüç ve Ayhan Mazıoğlu ile asker adayları ve aileleri katıldı.

Başkan Subaşıoğlu, ilçedeki askerler için içinde vatani görevini yapacakları birliklerinde kullanacakları eşyaların bulunduğu çanta hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 2 ay içerisinde baba evinden, peygamber ocağına uğurlayacağımız 98/2 tertip ve 371. kısa dönem erlerimizle ve aileleriyle bir araya gelerek hem hasbihal edelim, hem de güzel bir vakit geçirelim istedik. O güzel askerlik anılarınızı anlatacağınız günler hemen gelecektir. Çok kıymetli annelerinizin, babalarınız ve sevdiklerinizin burada, Merkezefendi'de bizlerin birer baş tacı olduğunu unutmayın. Hepsi bize emanettir. Allah bütün Mehmetçiklerimizi annelerine, babalarına ve sevdiklerine bağışlasın. Vatan için gidin sağ salim dönün. Hayırlı teskereler" dedi.

Başkan Subaşıoğlu, konuşmasının ardından asker adaylarının avucuna kına yakarak içerisinde tıraş takımı, cüzdan, losyon, deodorant, havlu, diş fırçası gibi ürünlerin yer aldığı 22 parçadan oluşan asker çantalarını hediye etti.

Düzenlenen programın son bölümünde ise asker adayları doyasıya eğlendi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

FOTOĞRAFLI