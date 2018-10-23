Başkan Sözlü’nün kırsal kalkınma projeleri hemşerilerinin yüzünü güldürüyor

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kırsalda yerinde kalkınmayı sağlamak amacıyla çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Kırsalda yerinde kalkınma projelerini hayata geçirerek Torosların eteklerinde yaşayan hemşerilerinin refah toplumunun projesi olmasını arzulayarak hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları ile Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’de damızlık koç dağıtımı yapıldı.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Tufanbeyli’de 45 üreticiye 238 adet akkaraman cinsi damızlık koç, Feke’de 42 üreticimize 97 adet akkaraman (kangal) damızlık koç, Saimbeyli’de 119 adet akkaraman cinsi damızlık koç dağıtımı yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Saimbeyli’deki damızlık koç dağıtımını bizzat gerçekleştiren Hüseyin Sözlü burada yaptığı konuşmada üretimi ibadet sayan bir anlayışa sahip olduğunu, üreten toplumların varlığını sürdürebileceğini belirterek kırsalda yerinde kalkınma hamlelerinin yaşayan köylerin çoğalması için önemli olduğunu söyledi.

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