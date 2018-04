Başkan Sözlü’den Turizm Haftası kutlamalarında hizmet vurgusu

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık’ta düzenlenen 42’nci Turizm Haftası kutlamalarına katıldı.Kutlama programında Adana’nın her tür turizme uygun bir şehir olduğunu vurgulayan bir konuşma yapan Başkan Hüseyin Sözlü, “Turizm geliştikçe Adana kazanacak, Adana büyüdükçe Türkiye büyüyecek” dedi.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık sahilinde düzenlenen 42’nci Turizm Haftası kutlamalarına katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan program törenle devam etti. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sarı sıcağı, samimi insanları ile güneyin gözde şehri Adana’nın, binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını, bu bakımdan bereketli toprakları ile bölgeye can veren kentin turizmin her türüne uygun olduğunu söyleyerek Torosların eteklerinin doğa yürüyüşü trakking, akarsulardaki patinaj, av turizmi, yayla turizmi, mağra ve kanyon turizmi için dünyada az rastlanan güzelliklerle dolu olduğunu belirtti.HİZMETLERİMİZ ADANA’DA TURİZME KATKI SAĞLIYORBu yıl altıncı kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Adana’ya karşı olumsuz bakışı değiştirdiğini aktaran Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Adnan Menderes Sahil Yolu’nu kente kazandırdıklarını ve Türkiye’nin en büyük kitap anıtını da oraya inşa ettiklerini Adana’ya şehir dışından gelenlerin sahil yoluna yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Otogarların şehirlerin vitrini olduğunu söyleyen Başkan Hüseyin Sözlü, merkez otogar projesi ile kentin vitrininin değişeceğini müjdeledi.Program motokross ve of-road yarışları ile devam etti. Kutlamaların finalinde ünlü sanatçı Bengü halk konseri verdi. Binlerce vatandaş, Bengü’nün seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

