Başkan Sözlü’den KADER’e ziyaret 

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kadın Adayları Destekleme Derneği’ni ziyaret ettiAdana’da siyasette kadın varlığının arttırılması noktasında katkı sunan Kadın Adayları Destekleme Derneği’nde kendisini bekleyen eşi Zeynep Sözlü’ye çiçek getirmeyi ihmal etmeyen Başkan Hüseyin Sözlü’nün dernek binasından girerek eşine çiçek takdim etmesi dernek üyeleri ve katılımcılarının alkışları ile karşılandı. Dernek ziyaretinde 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde ikamet ettikleri mahallelerden muhtar adayı olmayı planlayan kadınlarla bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada kadını ile birlikte yükselen toplumların medeniyet seviyesini yakalayabileceğini ifade ederek “Türk Kadını çalışmasa dahi eğitim hakkından yararlanabilmeli. Türk Milleti kadınları ile birlikte yükselmeli” dedi.“İKİNCİ BEŞ YILIMIZDA KADINLARA YÖNELİK DEV PROJELERİMİZ HAZIR”Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik uygulamaya koydukları sağlık hizmetleri ile, yaşlılara yaptıkları bakım ile evlere girerek kadınların hayati ihtiyaçlarını karşılamakta olduklarını belirten Başkan Sözlü, “Elbette yalnızca bunlarla yetinmeyeceğiz. Gelecek dönem için kadınlarımıza yönelik dev projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız” dedi. Başkan Sözlü, konuşmalarının ardından kadınların sorularına yanıt verdi, onlarla sohbet etti.

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