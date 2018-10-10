Başkan Sözlü’den hanımlara ‘suya yüzde 10 indirim’ müjdesi

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, spor yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.Programda konuşan Başkan Sözlü, sporun sağlık için önemine değinirken Adana’da Türkiye’nin en ucuz ve en kaliteli ekmeğini vatandaşa sunduklarını ifade ederken suya yüzde 10 indirim yaptıklarının müjdesini verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhuriyet Parkı’nda spor yapan Çukurovalı kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla sabah sporu sonrası sohbet eden Başkan Sözlü, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım düğümlerini birer birer çözdüğünü, yeni açılan bulvarlar ve yapımı hızla devam eden köprü ve yol genişletme çalışmaları ile kentte ulaşımın hızlı, konforlu hale geldiğini aktardı.“EN UCUZ VE EN KALİTELİ EKMEĞİ ÜRETİYORUZ”Türkiye’nin en ucuz ve en kaliteli ekmeğini Adana’da vatandaşa sunduklarını söyleyen Başkan Sözlü, suya da yüzde 10 indirim uyguladıklarının müjdesini verdi. Başkan Sözlü’nün bu müjdeli haberi kadınların alkışları ile karşılandı.

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