Başkan Sözlü: Yüreğir’in yıldızı parlayacak

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ni ziyaret etti.Elazığlılar kıraathanesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Sözlü, “Yapacağımız tasarımlarla bölgede yeni bir şehir oluşacak” dedi. Hemşerileri ile kentin dört bir yanında buluşmaya devam eden Başkan Sözlü, dört buçuk yıllık sürede Adana’da yaptıklarını, planladıklarını anlatırken “Sarıçam deresi yıllardır adananın problemi. Ada bazında yapacağımız tasarımlarla çekme payı 10 metre geriden başlayan bir tasarımla bu bölgede yeni bir şehir şekillenecek” dedi.“YÜREĞİR YILDIZI PARLAYAN YER OLACAKTIR”Adana’da hiç bir tarım arazisini konut arazisi olarak imara açmadıklarını belirten Başkan Hüseyin Sözlü, “Anlattıklarım söylemden ibaret değil, şehir planlarına işlemiştir. Yavuzlar Köprüsü, Yüreğir’in ihmal edildiği psikolojisinin aşıldığının nişanesidir. Girne Köprüsü’nü iki katına çıkarıyoruz. Belediyecilik bakış açımda Yüreğiri, Seyhan’ın aşağısını yenilemez, değer katmazsanız Adana’yı değiştiremezsiniz. Gelecek Adana planlamamızda Yüreğir yıldızı parlayan yer olacaktır” diyerek Yüreğir’in ikinci beş yıllık döneminde ilçenin değerleneceğini aktardı.

FOTOĞRAFLI