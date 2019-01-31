Başkan Sözlü, Yüreğir Hali esnafını ziyaret etti

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Sebze Hali’ni ziyaret etti.Ziyaret esnasında Yüreğir Sebze Hali esnafı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt yol için Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti. Burada konuşan Başkan Sözlü şehre hizmet ederken önceliğinin şehri ve şehri kıymetlendiren insanlarını korumak olduğunu ifade etti. Sözlü, "İnsanın olduğu, özellikle üretimin olduğu her yerde ibadet aşkıyla hizmet ediyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin rehabilite ettiği Adana’da Yüreğir, parlayan yıldız olacak. Adana’nın en modern yüzü ikinci beş yıllık hizmet dönemimizde Yüreğir’de olacak” dedi.

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