Başkan Sözlü, yeşil Adana’nın mimarları ile

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Adana’yı çiçek bahçesine çeviren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi

Yeşil Adana’nın mimarı, kenti çiçek bahçesine çeviren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personelleri ile TÜYAP Fuar Alanı’nda buluşan Başkan Sözlü, burada yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir aileyiz. Yaşadığımız şehir, bu ailenin huzuru, birlikte başarısı ile gelişip değişecek"dedi.

Mesai arkadaşlarının özverili çalışması sayesinde betonların üzerine yeşilin işlendiğini ifade eden Başkan Sözlü, "Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile kentin geleceğini inşa ederken mazeretlerin arkasına hiç sığınmadık. Kentin en ücra köşesindeki hemşerimize şehrin merkezindeki hemşerimize de eşit hizmet götürdük. İşte bu şuur ve bilinçle milliyetçi ve üretken belediyeciliğin bayrağı yükseklerde dalgalanmalı" diye konuştu.

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