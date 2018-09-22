Başkan Sözlü, Torosların eteklerinde hemşerileriyle

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan’ın Postkabasakal Mahallesi’nde hemşerileri ile kahvaltı yapıp, Saimbeyli’nin Kızılağaç Mahallesi’nde Cuma namazını mahalle sakinleri ile kıldı, akşam ise Kozan’ın Çulluuşağı Mahallesi’nde su hattı döşemesinin açılışı yaptı.Güne Kozan’ın Postakabasakal Mahallesinde başlayan Başkan Hüseyin Sözlü, mahalle sakinlerinin hazırladığı kahvaltı sofrasına misafir oldu, onların sorun, talep ve takdirlerini dinledi. Burada yaptığı konuşmada yaşayan köy kavramına vurgu yapan Başkan Sözlü, küçükbaş hayvanların ve çocukların var olduğu köylerin yaşadığını ifade ederek milliyetçi üretken belediyecilik anlayışıyla buralara hizmet ederken köylerin gelecekte de var olmasını arzuladığını belirtti. Başkan Sözlü, günün öğle saatlerinde Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ile birlikte Saimbeyli’nin Kızılağaç Mahallesi’ne geldi ve burada köylülerle Cuma namazını kılarak namaz sonrası kahvede hemşerileriyle sohbet etti. Saimbeylili hemşerilerine alternatif tarımın geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Sözlü, "Bu coğrafyanın insanları çalışmalı, üretmeli; onlar ürettiği müddetçe bizler Çukurova’da var oluruz" dedi.ÇULLUUŞAĞI’NI YILLAR SONRA SUYA KAVUŞTURDUAdana genelinde 7 bin kilometre yola hizmet götüren Başkan Sözlü, Saimbeyli’de yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi, ardından da Kozan’ın Çulluuşağı Mahallesi’nde Kozanlı hemşerileriyle buluşarak su hattı döşemesi açılışını gerçekleştirdi. Başkan Sözlü bölgeden vatandaşların sevgi seli ile uğurlandı.

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