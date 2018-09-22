Başkan Sözlü, tarla balıkçılığının geliştirilmesi için Karataş’ta incelemelerde bulundu

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karataş’ın Adalı Mahallesi’nde tarla balıkçılığının geliştirilmesi için yerinde incelemelerde bulundu.Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin bireyi olmakla birlikte kendisi de Ziraat Mühendisi olan Başkan Sözlü, kentin kırsalında alternatif tarımın geliştirilmesi için çiftçilikle uğraşan hemşerilerine meyve, sebze fidesi desteği verirken hayvancılıkla uğraşan hemşerilerine de damızlık koç desteği veriyor. Torosların eteklerinde hemşerilerinin başı dik yaşamaya devam etmesini arzulayan Sözlü, sahil ilçelerinde de balıkçılığın geliştirilmesi için çalışıyor. Karataş’ın Adalı Mahallesi’nde tarla balıkçılığının geliştirilmesi için incelemelerde bulunan Sözlü, tarla balıkçılığı yöntemi sayesinde ekilemeyen arazilerde levrek, çupra ve karides yetiştirilebileceğini ifade etti.

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