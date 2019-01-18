Başkan Sözlü sporseverlerle buluştu

Adana,()-ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kiremithane Spor Kulübünün 40’ncı yıla özel düzenlediği ‘Uyuşturucuya hayır Spora evet’ temalı gecede spor severlerle buluştu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kiremithane Spor Kulübü Başkanı Veysel Susar, 2014’te devraldıkları kulübün dört yılda dört şampiyonluk kazandırdıklarını ifade ederken, kulübün onursal başkanı Müslüm Susar, “Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün direktifleriyle bir tesis kazandırdık kulübümüze. Bölgesel amatör ligde şampiyonluğa koşuyoruz" dedi.

Gecenin özel konuğu olan sinemanın Adanalı yıldızları Menderes Samancılar ve Levent Özdilek ise konuşmalarında Adana'da yetişen sinema sanatçıları olarak yetiştikleri, doğdukları memlekette uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin yanında olduklarını belirttiler.

Başkan Sözlü ise Kiremithanespor Kulübünün sadece bir spor kulübü değil Cumhuriyetle beraber hızlı şehirleşmeyle birlikte bir kültürün de adı olduğunu belirterek, "Uyuşturucudan ve gençlerimizi etkisi altına alan her türlü kötü alışkanlıktan onları uzak tutmak gerekiyor. Futbol sahalarını, havuzları çoğaltarak bu sportif başarıyı devam ettirmemiz gerek. Kiremithanespor üçüncü lige çıktığında tüm Adana’yı etrafında taraftar olarak buluşturacak" dedi.



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